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أسهم شركات التجزئة تدفع بورصة وول ستريت للانخفاض

المصدر: نيويورك – رويترز
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انخفضت الأسهم الأميركية، الخميس، متأثرة بخسائر لشركات التجزئة مع انحسار حماس المستثمرين لاتجاه صعودي أعقب انتخابات الرئاسة أذكته أجواء تفاؤل بأن الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، سيعطي دفعة للنمو الاقتصادي.

وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول ببورصة وول ستريت منخفضا 23.08 نقطة أو ما يعادل 0.12%، إلى 19918.88 نقطة في حين تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 4.22 نقطة أو 0.19%، ليغلق عند 2260.96 نقطة.

وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 24.01 نقطة أو 0.44%، إلى 5447.42 نقطة.

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#الأسهم الأميركية, #وول ستريت, #شركات التجزئة

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