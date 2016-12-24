الدولار يستقر في تعاملات ضعيفة قبل عطلة عيد الميلاد

استقر الدولار في تعاملات ضعيفة يوم أمس الجمعة، ليظل قابعاً دون أعلى مستوى في 14 عاماً الذي سجله في وقت سابق من الأسبوع بنحو 0.5% وسط عزوف المستثمرين قبيل عطلة عيد الميلاد.

ومن المرجح أن يستأنف الدولار موجة الارتفاعات التي حققها في الآونة الأخيرة عندما تبدأ السنة الجديدة. وارتفعت العملة الأميركية أكثر من 5% أمام سلة عملات منذ انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر تشرين الثاني.

وسجل مؤشر الدولار انخفاضاً طفيفاً إلى 103.04 بعد تداوله في نطاق 0.34 نقطة، ليظل قرب أعلى مستوى في 14 عاماً الذي بلغ 103.65 يوم الثلاثاء.

وارتفع اليورو 0.1% إلى 1.0446 دولار لتتماسك العملة الأوروبية الموحدة فوق أدنى مستوى في نحو 14 عاماً، والذي بلغ 1.0350 دولار في وقت سابق من الأسبوع.

ومع إغلاق أسواق اليابان بمناسبة عطلة ارتفع الين 0.1 بالمئة أمام اليورو إلى 122.45 ين و0.2% أمام الدولار إلى 117.26 ين.