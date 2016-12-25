ترحيب واسع بميزانية السعودية..والسوق تكسب 100 نقطة

رحب المستثمرون في سوق الأسهم السعودية بالميزانية الجديدة لعام 2017، وبرنامج التوازن المالي حتى عام 2020، حيث ارتفع مؤشر السوق بنسبة 1.46%، أو أكثر من 100 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الأحد.

وأعلنت وزارة المالية السعودية الخميس الأرقام الرسمية لميزانية المملكة للعام المقبل 2017، بحجم إنفاق مقدر 890 مليار ريال، بزيادة بنسبة 6%، عن الإنفاق المحقق في عام 2016، وإيرادات متوقعة 692 مليار ريال، بارتفاع 31%، عن 2016، بعجز 198 مليار ريال أي أقل من 2016 بنسبة 33%.

ورحبت عدد من المؤسسات الاستثمارية عبر تقارير لها عن بإيجابية عن ميزانية السعودية في 2017، حيث أكدت غلوبل بتقرير لها حول الميزانية السعودية، أن الآثار المترتبة على تطبيق الموازنة إيجابية في الوقت الحاضر، ولكنها توقعت ارتفاع تكاليف العمالة.

ورجحت غلوبل أن يكون أثر الميزانية إيجابياً على أسواق السندات وذلك نتيجة طمأنة المستثمرين تجاه تقليص العجز، وتوقعت أيضا استفادة قطاع البتروكيماويات مع استبعاد ارتفاع أسعار المواد الخام قبل عام 2019.

ورأت المجموعة المالية هيرمس أن الميزانية السعودية للعام المقبل 2017، شهدت تطورات مهمة فيما يتعلق بالإنفاق الاستثماري في المملكة.، إضافة إلى أن الالتزام بسداد مستحقات المقاولين في 2017، خلال 60 يوما كما هو معلن سيسهم في توفير ارتياح كبير للقطاع المصرفي.

وعلى صعيد سوق السعودية فقد دعم مكاسب المؤشر الرئيسي للسوق قطاعات كل من البتروكيماويات الذي ارتفع بنسبة 2.19%، والمصارف والخدمات المالية 1.06%، الطاقة والمرافق الخدمية 7.76%، والتجزئة 1.46%.

ولم يتفاعل سهم حلواني إخوان مع التوزيعات التي أوصى بها مجلس إدارة الشركة والتي تصل نسبتها إلى 25%، خلال 2016، حيث ارتفع السهم بنسبة 0.27%.

ونجح سهم اكسا التعاونية في تحقيق مكاسب قوية بنسبة 7.2%، مع الإعلان عن توقيع اتفاقية مع شركة عبداللطيف جميل المتحدة للتمويل والشركة المتحدة للبيع بالتقسيط، متوقعة أن تتجاوز قيمة العقد المتوقعة 5% من إجمالي مبيعات الشركة لعام 2015.