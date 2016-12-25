السعودية..اعتماد قواعد التسجيل والإدراج بالسوق الموازية

أصدر مجلس هيئة السوق المالية بالسعودية قراراً يتضمن اعتماد قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، التي تهدف إلى تنظيم طرح الأسهم وتسجيلها وقبول إدراجها في السوق الموازية.

وتشمل القواعد اشتراطات التسجيل والإدراج، وفئات المستثمرين المسموح لهم بالمشاركة في السوق، والالتزامات المستمرة على الشركات المدرجة بالسوق الموازية، وستكون نسبة التذبذب اليومي المسموح بها في السوق الموازية 20%.

كذلك تضمن قرار مجلس الهيئة، الموافقة على تعديل لائحة طرح الأوراق المالية، لتشمل أحكاماً تتعلق بطرح الأسهم لغرض إدراجها في السوق الموازية.