ساكسو بنك: 2017 سيكون عام الذهب

توقع كبير الاقتصاديين ورئيس مكتب المعلومات في SAXO BANK استين جاكوبسن أن يكون عام 2017، عام الذهب، لأن قيمة الأصول الملموسة تزيد في ظل السياسات المالية والنقدية المتبعة، خاصة في حالات الركود المتوقعة.

وأضاف "عندما تشير إلى ما نتوقعه من طباعة المال والذي أعتقد أنها سياسة لا مسؤولة فبعد الأزمة المالية، تم إتباع سياسة مالية توسعية ضخمة وبعد 8 سنوات، الحل لكل الأزمات هو سياسة مالية توسعية أيضا وهذا قد تم تجريبه، فمن هنا أرى أن قيمة الأصول الملموسة ستزيد ومن هنا أتوقع أن تكون 2017 سنة الذهب لأنها ستتزامن مع ركود وانخفاض في أسعار الفائدة والإنتاجية والابتكار، وربما أيضا بعض الاضطرابات الاجتماعية في العالم الغربي، مع تزايد الحملات ضد التفاوت واللامساواة ، لذلك سنة 2017 ستكون سنة الذهب وهو من السلع المفضلة في المنطقة".

وقال جاكوبسن "في النهاية، يتم التخلّي عن السياسة النقدية التقليدية، ويتم الاستعاضة عنه بالـ Helicopter money والذي لأسباب عدّة، لن يكون فعالا، إلا أن هذا هو الذي سيحصل.. ولكن عندما يدرك الناس أن تلك السياسة لن تكون مجدية، ستبقى الأصول الملموسة الأوفر حظا في إمكانية ارتفاع قيمتها، ولذلك الذهب وإلى حدّ معينّ أيضا النفط سيكون أداؤهما جيدا، ولكنني على يقين بما يخص الذهب، لأنه عند مستوى 65-70 دولارا للبرميل، ستبدأ الولايات المتحدة بزيادة الإنتاج وعند المستويات أقل من 35 دولارا، يتم استنزاف رؤوس الأموال، لذلك قلت إن النطاق سيتراوح بين 35 و65 دولارا للبرميل".

وأكد جاكوبسن أنه يتوجب على هذه المنطقة اتباع منهج سياسة مالية جديرة بالثقة، وهو ما اعتقد أنهم سيقومون به، وإذ استطاعوا معالجة ومقاربة هذه الأزمة بحكمة، ستشكل فرصة جيّدة لأنها ستكون الأزمة التي ألزمت الحكومات بالتغيير.. وإذا ما قارنّا هذا بالولايات المتحدة وأوروبا، نلاحظ أن الجميع لديه ديون عالية.. ولكن الطريقة الأمثل لمعالجة ذلك هو زيادة الإنتاجية، وزيادة الاستثمار في الموارد البشرية وفي البنى التحتية، وخلق رؤية للمستقبل.. وأعتقد أننا في هذا السياق الآن.. نعم 2017 ستحمل توترات سياسية واقتصادية، ولكن سنخرج منها وقد أدركنا حلولا طويلة الأمد، وثقة بمعالجة الأزمات.. بدلا من انتهاج الحلول الطارئة".