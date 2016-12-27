الدولار يرتفع وسط تعاملات ضعيفة في موسم العطلات

ارتفع الدولار مقابل الين وحفنة من العملات الرئيسية الأخرى، اليوم الثلاثاء، وسط تعاملات ضعيفة بسبب عطلات في المراكز المالية بأوروبا.

وفي الأسبوع الأخير قبل دخول العام الجديد، لا يزال الاتجاه نحو عملة أميركية أقوى، إلا أن تراجع الدولار 1% قبل عيد الميلاد يشير إلى أن أي هجوم صوب مستوى 120 ينا أو الوصول إلى سعر مواز لليورو قد ينتظر حتى يناير.

وبحلول الساعة 08:30 بتوقيت غرينتش، ارتفع الدولار نحو 1% ليسجل 117.23 ين و1.0450 دولار مقابل العملة الموحدة.

ومع إغلاق الأسواق في هونغ كونغ وسيدني، لم يكن هناك أي رد فعل يذكر خلال التعاملات في آسيا تجاه بيانات التضخم اليابانية، إذ تراجعت أسعار المستهلكين الأساسية للشهر التاسع على التوالي على أساس سنوي في نوفمبر.

وفقد الين نحو 20% من قيمته منذ بداية نوفمبر، ويقول البعض في طوكيو إن تباطؤ وتيرة ارتفاع عائدات أدوات الخزانة الأميركية والمخاوف إزاء علاقة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مع الصين، قد تدعم العملة اليابانية في المستقبل.

ونزل الدولار الأسترالي 0.1% إلى 0.7178 دولار أميركي متجها لأقل مستوى في سبعة أشهر عند 0.7160 دولار، الذي سجله الأسبوع الماضي نتيجة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين.

واستقر الدولار النيوزيلندي عند 0.6894 دولار، في حين هبط الجنيه الإسترليني 0.2% إلى 1.2269 دولار.