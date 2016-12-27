سوق أبوظبي تعتزم البدء بالبيع على المكشوف في 2017

أعلن الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، عبد الله البلوشي، البدء بتقديم خدمات البيع على المكشوف في بورصة أبوظبي خلال الربع الأول من العام المقبل، بهدف تعزيز السيولة وجذب المزيد من المستثمرين الأجانب.



وتسمح عملية البيع على المكشوف للمستثمرين باقتراض الأسهم وبيعها، والترقب لشرائها مجدداً بسعر أقلّ. وقد تفادت الهيئات المنظمة، في الدول الخليجية السماح بالبيع على المكشوف سابقاً، رغم أن السعودية وقطر أعلنتا سابقاً عن نيتهما البدء بتطبيقها.