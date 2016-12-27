مؤشر سوق السعودية يخترق 7250 نقطة لأول مرة في 2016

اخترق مؤشر سوق الأسهم السعودية مستويات جديدة للمرة الأولى خلال 2016، بدعم من تواصل ارتفاعات أسعار النفط، والتفاؤل بشأن الخطط المالية التي أعلنت عنها السعودية، ضمن موازنتها للعام المقبل وبرنامج التوازن المالي حتى 2020.

وأنهى مؤشر سوق السعودية تعاملات اليوم على مكاسب بنحو 91 نقطة، أو ما نسبته 1.27%، إلى مستوى 7257 نقطة، كأعلى مستوى له منذ مطلع العام الجاري، بتداولات بلغت قيمتها 5.96 مليار ريال، وأحجام 351 مليون سهم.

وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع ترقب الأسواق للموقف قبل أقل من أسبوع على بدء تطبيق أول اتفاق في 15 عاماً بشأن الإنتاج بين أوبك والمنتجين المستقلين، وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في لندن للتسليم في فبراير بنسبة 0.29%، إلى 55.18 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:30 بتوقيت غرينتش.

مكاسب المؤشر جاءت بدعم من القطاعات القيادية، ومن بينها المصارف والخدمات المالية 1.84%، الصناعات البتروكيماوية 1.09%، التجزئة 1.82%، والطاقة والمرافق الخدمية 1.75%.

وقد رفعت ارتفاعات اليوم مكاسب السوق خلال أسبوع إلى 6.77%، وفي 3 أشهر إلى 22%.

وتصدر سهم تهامة الأكثر ارتفاعا اليوم بـ10%، وساسكو 9.99%، والأول 8.11%، وبروج للتأمين التعاوني 6.67%، وكيمانول 6.10%.

واستحوذ سهم مصرف الإنماء على 719 مليون ريال من التداولات، متصدرا الأكثر نشاطا من حيث القيمة، تلاه سهم دار الأركان 443 مليون ريال، وسابك 331 مليون ريال، والسعودية للكهرباء 199.8 مليون ريال.