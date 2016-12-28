"العثيم" تعلن بيع مجمع في حائل بـ361 مليون ريال

أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن توصية مجلس الإدارة ببيع مجمع تجاري بمدينة حائل، تبلغ مساحة الأرض المقام عليها المجمع 65110 أمتار مربعة، فيما تبلغ المساحات التأجيرية 61368 متراً مربعاً، بقيمة 361.2 مليون ريال.

وفي تفاصيل الصفقة، وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإنه سيتم الآتي:

1- بيع المجمع التجاري المملوك للشركة والكائن بمدينة حائل، وقد تم تحديد سعر البيع بناءً على السعر السوقي، وفقاً لأعلى تقييم عقاري من 3 مقيّمين عقارين مستقلين.

2.شروط الصفقة: لا يوجد شروط خاصة.

3.أطراف الصفقة: شركة أسواق عبد الله العثيم وشركة عبد الله العثيم للاستثمار والتطوير العقاري (طرف ذو علاقة بكل من رئيس المجلس المكرم/ عبد الله صالح العثيم وعضو المجلس المكرم/ فهد عبد الله العثيم).

4.طريقة تمويل الصفقة: يتم سداد الثمن عند إفراغ صك ملكية العقار للمشتري.

5.وصف النشاط للأصل موضوع الصفقة: مجمع تجاري للتأجير.

6.أسباب الصفقة: التركيز على النشاط الرئيسي.

7.الآثار المتوقعة للصفقة على عمليات الشركة: ربح رأسمالي إجمالي قدره 112.1 مليون ريال.

8.بيان استخدام المتحصلات من بيع الأصل: تمويل توسعات الشركة.

وتبلغ القيمة الدفترية للأصل المباع 249.1 مليون ريال. ونظراً لكون الشركة تملك 13.65% في رأسمال الطرف المشتري سوف يكون صافي الأثر المالي بعد استبعاد الربح غير المعترف به نتيجة هذا الاستثمار بحدود 96.8 مليون ريال.

وسوف يظهر الأثر المالي لهذه الصفقة خلال الفترة التي تكتمل فيها الإجراءات اللازمة والمتوقع أن تتم خلال الربع الأول من العام 2017م.

وحيث إن هذه الصفقة مع طرف ذي علاقة فسوف يتم أخذ الموافقة المسبقة عليها من الجمعية العامة للمساهمين.

وكانت هيئة السوق المالية في السعودية، قد أعلنت تعليق التداول على سهم شركة أسواق عبدالله العثيم، حتى الساعة الواحدة ظهراً اليوم الأربعاء، وذلك بناءً على طلب الشركة، تمهيداً للإعلان عن تطور جوهري.

وخلال تداولات أسبوع من يوم أمس الثلاثاء، حقق سهم العثيم مكاسب بنسبة 1.24%، وخلال شهر ارتفع بنسبة 8.75%، حيث أنهى تعاملات أمس عند مستوى 94.75 ريال.

وكانت شركة "أسواق العثيم" قد أعلنت عن تحقيق أرباح بقيمة 36.6 مليون ريال، في الربع الثالث من 2016، مقارنة بـ37.09 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 1.21%، فيما تراجعت الأرباح في التسعة أشهر الأولى إلى 133.95 مليون ريال، مقابل 141.6 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2015، بتراجع 5.4%.

وقالت الشركة إن الرئيس التنفيذي يوسف محمد ناصر القفاري، قد تقدم باستقالته إلى مجلس الإدارة في اجتماعه أمس، وذلك لأسباب شخصية، وقد تمت الموافقة عليها من قبل المجلس مع استمرار عضويته بالمجلس كعضو غير تنفيذي.

وقام المجلس بتعيين عبد العزيز عبد الله العثيم، عضو مجلس الإدارة (عضو تنفيذي) رئيساً تنفيذياً للشركة.