الإسترليني يهبط لأدنى مستوى في شهرين أمام الدولار

قفز الدولار الأميركي أثناء تعاملات أمس الأربعاء إلى أعلى مستوى في شهرين، أمام الجنيه الإسترليني، بفعل مخاوف بشأن المفاوضات المرتقبة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في حين حصلت العملة الخضراء على دعم أيضاً من توقعات لنمو اقتصادي أقوى في الولايات المتحدة.

وهبط الإسترليني 0.5% إلى 1.2201 دولار، وهو أدنى مستوى له منذ 31 من أكتوبر قبل أن يتعافى قليلا إلى 1.2226 دولار في نهاية التعاملات في السوق الأميركية.

وتواجه بريطانيا شكوكً بشأن مفاوضات الخروج من الاتحاد الأوروبي. وفي أكتوبر قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إنها ستطلق رسميا عملية الرحيل من الاتحاد بحلول نهاية مارس .

ومازال الدولار يتلقى دعماً من توقعات بأن إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، ستدعم نمو الاقتصاد من خلال حزمة حوافز في الضرائب والانفاق العام.

وهبط اليورو 0.8% أمام العملة الأميركية إلى 1.0372 دولار، وهو أدنى مستوى في أسبوعين، قبل أن يرتفع إلى 1.0414 دولار.

وارتفع الدولار حوالي 0.4% مقابل العملة اليابانية إلى 117.81 ين، وهو أعلى مستوى له في ستة أيام قبل أن يتراجع إلى 117.21 ين.

وصعد مؤشر الدولار -الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بـ 0.23% إلى 103.26، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى في ثمانية أيام عند 103.56، لكنه يبقى دون أعلى مستوى في 14 عاماً البالغ 103.65 الذي سجله في 20 ديسمبر.