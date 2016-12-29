الجزيرة كابيتال: 10 أسهم الأكثر توزيعا للأرباح بـ2017

نقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة الجزيرة كابيتال تحليلا لـ 10 أسهم مدرجة بسوق السعودية، متوقع منها أن تكون الأكثر في توزيعات الأرباح خلال العام 2017. وضمت القائمة كل من:

الاتصالات السعودية

• المشاركة المحتملة في مشروع أبراج الاتصالات بين الشركات المتنافسة ستكون إيجابية لشركة STC.

• السماح للشركات بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات يعطي ميزة تنافسية لشركة الاتصالات السعودية.

ينبع الوطنية للبتروكيماويات

• النظرة الإيجابية على الإثيلين والطلب العالمي على البروبيلين.

• زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة يدعم الربحية.

الفخارية

• في وضع جيد للاستفادة من صناعة الإسكان في السعودية.

التموين

• آفاق مرتبطة بتوسيع حجم الأسطول الحالي من طائرات الخطوط السعودية.

• عقود الخدمة مع شركات الطيران الإقليمية، بما في ذلك الطيران العماني.

المتقدمة للبتروكيماويات

• موقف نقدي قوي.

• انتعاش النفط الخام.

إسمنت السعودية

• تدابيرتبسيط عمليات المصنع.

• حضور قوي بالمنطقة الشرقية.

إسمنت المنطقة الجنوبية

• ميزة مواقع المحطات المتنوعة في جازان وبيشة وتهامة.

• الوصول إلى المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب فيها عن أجزاء أخرى من السعودية.

إسمنت ينبع

• نظام استعادة النفايات سيحقق خفض في التكاليف.

• انتعاش الطلب في المنطقة الغربية على الإسمنت.

إسمنت القصيم

• في وضع جيد لتحقيق الانتعاش في الطلب من المنطقة الوسطى.

• تاريخ جيد من توزيع الأرباح.

الخدمات الأرضية

• تستفيد من توسيع المطارات.

• علاقة قوية طويلة الأمد مع الخطوط الجوية السعودية.