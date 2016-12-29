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الجزيرة كابيتال: 10 أسهم الأكثر توزيعا للأرباح بـ2017

المصدر: العربية.نت
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نقلت وكالة بلومبيرغ عن شركة الجزيرة كابيتال تحليلا لـ 10 أسهم مدرجة بسوق السعودية، متوقع منها أن تكون الأكثر في توزيعات الأرباح خلال العام 2017. وضمت القائمة كل من:

الاتصالات السعودية

• المشاركة المحتملة في مشروع أبراج الاتصالات بين الشركات المتنافسة ستكون إيجابية لشركة STC.
• السماح للشركات بتقديم مجموعة واسعة من الخدمات يعطي ميزة تنافسية لشركة الاتصالات السعودية.

ينبع الوطنية للبتروكيماويات

• النظرة الإيجابية على الإثيلين والطلب العالمي على البروبيلين.
• زيادة المبيعات وانخفاض التكلفة يدعم الربحية.

الفخارية

• في وضع جيد للاستفادة من صناعة الإسكان في السعودية.

التموين

• آفاق مرتبطة بتوسيع حجم الأسطول الحالي من طائرات الخطوط السعودية.
• عقود الخدمة مع شركات الطيران الإقليمية، بما في ذلك الطيران العماني.

المتقدمة للبتروكيماويات

• موقف نقدي قوي.
• انتعاش النفط الخام.

إسمنت السعودية

• تدابيرتبسيط عمليات المصنع.
• حضور قوي بالمنطقة الشرقية.

إسمنت المنطقة الجنوبية

• ميزة مواقع المحطات المتنوعة في جازان وبيشة وتهامة.
• الوصول إلى المنطقة الغربية، حيث من المتوقع أن يتجاوز الطلب فيها عن أجزاء أخرى من السعودية.

إسمنت ينبع

• نظام استعادة النفايات سيحقق خفض في التكاليف.
• انتعاش الطلب في المنطقة الغربية على الإسمنت.

إسمنت القصيم

• في وضع جيد لتحقيق الانتعاش في الطلب من المنطقة الوسطى.
• تاريخ جيد من توزيع الأرباح.

الخدمات الأرضية

• تستفيد من توسيع المطارات.
• علاقة قوية طويلة الأمد مع الخطوط الجوية السعودية.

كلمات دالّة

#توقعات, #الأسهم السعوية, #سوق السعودية

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