الدولار يبدأ رحلة التراجع ويهوي لـ 18.65 جنيه بمصر

بدأت ارتفاعات الدولار الكبيرة تتراجع خلال الساعات الماضية، وسجل خسائر تتجاوز 5% خلال تعاملات مساء أمس الأربعاء.

وقال متعاملون في سوق الصرف المصرية إن هناك انحساراً في حجم الطلب على الدولار، ما دفع البنوك إلى خفض قيمته مقابل الجنيه، ليسجل في التعاملات المتأخرة من يوم أمس نحو 18.65 جنيه، مقابل 20.05 جنيهاً في بداية الأسبوع الجاري.

ووفق الأسعار الرسمية المعلنة، سجل الدولار في بنك المصرف المتحد أعلى سعر للشراء عند مستوى 18.99 جنيه، ونحو 19.19 جنيه للبيع.

وقدم البنك التجاري الدولي أقل سعر لبيع الدولار عند مستوى 18.65 جنيه، فيما بلغ أعلى سعر في بنكي "إتش إس بي سي"، وبنك البركة.

وحدد بنكا أبوظبي الإسلامي وبيريوس سعراً للشراء عند 18.99 جنيه، فيما بلغ سعر البيع بين 19.3 و19.25 جنيه على التوالي.

وبلغ سعر شراء الدولار في 4 بنوك وهي "إتش إس بي سي"، ومصر إيران، والتعمير والإسكان، وفيصل نحو 18.9 جنيه.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات 28 ديسمبر الجاري، بلغ 19.20 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 18.82 جنيه.

وقرر المركزي المصري، يوم الخميس 3 نوفمبر، تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وفقاً لآليات العرض والطلب، كما تقررت زيادة أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي خلال اجتماعه في 11 نوفمبر الماضي، على منح مصر قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، وتم تحويل الشريحة الأولى بقيمة 2.75 مليار دولار.

وقال أسامة محمود، مدير فرع إحدى شركات الصرافة بالجيزة، إن هناك تراجعاً كبيراً في حجم الطلب على الدولار خاصة مع قرب بدء موسم عطلات أعياد رأس السنة وأعياد الميلاد.

ولفت في حديثه لـ"العربية.نت"، إلى أن السوق السوداء للدولار اقتربت من الاختفاء من السوق المصرية بسبب الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في البنوك، ما دفع إلى اتجاه غالبية المواطنين إلى التعامل مع البنوك، خاصة وأن تجار السوق السوداء لا يستطيعون تقديم نفس الأسعار التي تعلنها البنوك لبيع وشراء الدولار.

وأوضح أن سعر صرف الدولار في السوق السوداء خلال الوقت الحالي أقل من السعر التي تطرحه البنوك بنسبة تتراوح ما بين 1 و3%، حتى أن غالبية التجار يتعاملون مع البنوك في الوقت الحالي، لكن بأسعار أعلى من الأسعار التي تعلنها البنوك للجمهور العادي.