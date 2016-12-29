تعرف على أبرز الوافدين الجدد لسوق السعودية في 2016

شهدت السوق المالية في السعودية 3 إدراجات جديدة خلال العام 2016. ففي قطاع الصحة، طرحت شركة "الشرق الأوسط" للرعاية الصحية 92 مليون سهم للتداول بقيمة سوقية تبلغ 23 مليار ريال، وذلك في مارس الماضي.

أما في قطاع الصناعات التحويلية، فتم في مايو بدء التداول على أسهم شركة "اليمامة" للصناعات الحديدية لأول مرة في السوق السعودية، بعد أن أصدرت 51 مليون سهم، بقيمة سوقية تصل إلى 6 مليارات ريال.

كما دخلت السوق أيضاَ في يونيو الماضي شركة "لازوردي" للمجوهرات ضمن قطاع السلع الاستهلاكية، بأسهم مصدرة بلغت 43 مليون سهم، وقيمة سوقية عند 3.5 مليار ريال.