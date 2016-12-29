توقعات الاستثمار كابيتال لنتائج مصارف وشركات سعودية

أصدرت شركة الاستثمار كابيتال تقريراً، اليوم، حول توقعاتها لنتائج عدد من المصارف والشركات السعودية في الربع الرابع من 2016.

وتوقع التقرير تحقيق مصرف الراجحي أرباحاً في الربع الرابع بنحو 2 مليار ريال، بنمو 0.9%، والرياض 723.9 مليون ريال، بتراجع 0.7%، الأهلي 2.1 مليار ريال، بنمو 2.1%.

وفي قطاع البتروكيماويات توقعت الاستثمار كابيتال أن تتراجع أرباح سابك في الربع الرابع 24.3%، إلى 3.95 مليار ريال، والمتقدمة 8.6%، إلى 172.2 مليون ريال، التصنيع 43.6%، إلى 69 مليون ريال، فيما توقع التقرير ارتفاع أرباح سافكو 59.1%، إلى 288.8 مليون ريال.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تحقق الاتصالات السعودية 2.3 مليار ريال في الربع الرابع، بنسبة نمو 7.2%، فيما توقعت تكبد موبايلي خسائر بنسبة 126.2 مليون ريال.