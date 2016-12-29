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توقعات الاستثمار كابيتال لنتائج مصارف وشركات سعودية

المصدر: العربية.نت
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أصدرت شركة الاستثمار كابيتال تقريراً، اليوم، حول توقعاتها لنتائج عدد من المصارف والشركات السعودية في الربع الرابع من 2016.

وتوقع التقرير تحقيق مصرف الراجحي أرباحاً في الربع الرابع بنحو 2 مليار ريال، بنمو 0.9%، والرياض 723.9 مليون ريال، بتراجع 0.7%، الأهلي 2.1 مليار ريال، بنمو 2.1%.

وفي قطاع البتروكيماويات توقعت الاستثمار كابيتال أن تتراجع أرباح سابك في الربع الرابع 24.3%، إلى 3.95 مليار ريال، والمتقدمة 8.6%، إلى 172.2 مليون ريال، التصنيع 43.6%، إلى 69 مليون ريال، فيما توقع التقرير ارتفاع أرباح سافكو 59.1%، إلى 288.8 مليون ريال.

وتوقعت الاستثمار كابيتال أن تحقق الاتصالات السعودية 2.3 مليار ريال في الربع الرابع، بنسبة نمو 7.2%، فيما توقعت تكبد موبايلي خسائر بنسبة 126.2 مليون ريال.

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