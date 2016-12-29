"الخدمات الأرضية" توصي بتوزيع 13% عن النصف الثاني

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الأرضية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة للشركة باعتماد توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من 2016، بنسبة 13%، من القيمة الاسمية للسهم، بإجمالي 244.4 مليون ريال.

وبحسب بيان الشركة الذي نشر على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، فإن حصة السهم الواحد 1.30 ريال.

ويصل عدد الأسهم المستحقة للأرباح 188 مليون سهم.

يذكر أن الشركة كان قد سبق وقامت بتوزيع أرباح نقدية للربع الأول والثاني بمبلغ إجمالي 244.4 مليون ريال بواقع 1.30 ريال للسهم وبنسبة 13% من القيمة الاسمية.

وبعد إضافة توزيعات النصف الثاني من 2016، سيصل إجمالي صافي الأرباح الموزعة للمساهمين خلال العام إلى 488.8 مليون ريال، بواقع 2.60 ريال للسهم الواحد، وبما يعادل 26%، من قيمة السهم الاسمية.