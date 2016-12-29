"تهامة" توصي بخفض رأسمالها 50% إلى 75 مليون ريال

أعلنت شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق القابضة السعودية أن مجلس الإدارة قرر التوصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال الشركة بنسبة 50%، وبقيمة 75 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن قيمة رأس مال الشركة قبل التخفيض 150 مليون ريال، فيما يصل عدد الأسهم التي سيتم تحفيضها 7.5 مليون سهم، سيتم إلغاؤها.

وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال إلى إطفاء الخسائر المتراكمة.

وكانت الشركة قد أعلنت عن بلوغ خسائرها 550%، من رأس المالي في 22 ديسمبر الجاري، والذي يمثل نسبة 50% من رأسمالها البالغ 150 مليون ريال.

وقالت تهامة إنه لا يوجد أي تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

ولن تتغير نسبة ملكية كل مساهم في الشركة بسبب تخفيض عدد الأسهم. كما سيتم التعامل مع أية كسور أسهم قد تنتج عن عملية تخفيض رأس المال وفقاً للأنظمة والتعليمات.