الدولار يتراجع بعد مكاسب قوية أعقبت انتخاب ترمب

هبط الدولار إلى أدنى مستوى في 15 يوماً أمام الين الياباني، مع إقبال المتعاملين على مبيعات لجني الأرباح، بعد المكاسب القوية التي سجلها أخيراً، في حين أدى انخفاض في عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى انحسار شهية المستثمرين للمخاطرة، وهو ما قلص جاذبية العملة الخضراء.

وأنهى الدولار جلسة التداول أمس الخميس في السوق الأميركية منخفضاً 0.5% إلى 116.65 ين، بعد أن هبط بما يصل إلى 0.9% أثناء التعاملات المبكرة إلى 116.23 ين، وهو أدنى مستوى له منذ 14 ديسمبر.

وسجل الدولار مكاسب بلغت حوالي 11.5% أمام العملة اليابانية منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في 8 نوفمبر، حتى أول أمس الأربعاء.

وصعد اليوور 0.71% أمام العملة الأميركية إلى 1.0481 دولار، بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 1.0493 دولار، لكنه مازال يتجه نحو إنهاء العام على خسائر قدرها 3.5%.

وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من ست عملات رئيسية، 0.61% إلى 102.67، بعد أن صعد يوم الأربعاء إلى 103.63 قرب أعلى مستوى له في 14 عاماً، البالغ 103.65 الذي سجله في 20 ديسمبر.

وبلغت مكاسب المؤشر هذا العام 4.1%، وجاءت كل تلك المكاسب بعد انتخابات الرئاسة الأميركية.

وهبط الدولار إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمام العملة السويسرية، مسجلا 1.0208 فرنك، في حين ارتفع الجنيه الأسترليني 0.34% أمام العملة الأميركية إلى 1.2266 دولار، بعد أن لامس أدنى مستوى في شهرين عند 1.2201 دولار في الجلسة السابقة.