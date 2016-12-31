الذهب يرتفع 8% في 2016 وينهي موجة خسائر لـ3 أعوام

تراجعت أسعار الذهب أمس الجمعة، مع تبدد أثر المكاسب التي تحققت من تراجع الدولار، بفعل جني الأرباح في نهاية العام الذي ارتفع المعدن الأصفر خلاله بأكثر من 8%، منهياً موجة هبوط استمرت على مدار ثلاث سنوات.

وفي النصف الأول من 2016، زاد المستثمرون انكشافهم على الذهب مع إبداء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) حذره بشأن رفع أسعار الفائدة، بفعل المخاوف بشأن النمو العالمي، في الوقت الذي صوتت فيه بريطانيا لصالح الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي، وهو ما قلص الإقبال على المخاطرة ودفع المعدن الأصفر إلى الارتفاع لأعلى مستوى في عامين في يوليو.

وسجل الذهب في المعاملات الفورية أمس، أعلى مستوى منذ 14 ديسمبر عند 1163.14 دولار للأوقية (الأونصة)، قبل أن يتراجع 0.7% إلى 1150.5 دولار للأوقية. وارتفعت الأسعار بنحو 8.5% على أساس سنوي وهي أكبر زيادة منذ العام 2011.

وأنهت العقود الأميركية الآجلة للذهب الجلسة منخفضة 0.6% إلى 1151.7 دولار للأوقية.

وهبطت أسعار الذهب أكثر من 8% في نوفمبر، بفعل ارتفاع العائد على السندات الأميركية، وبعد انتخاب الجمهوري دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى التكهن بأن تعهده بالإنفاق على البنية التحتية سيحفز النمو.

وعوض الدولار بعض خسائره أمام سلة من ست عملات، خلال الجلسة، مما ضغط على المعدن الأصفر.

وتتجه المعادن النفيسة الأخرى إلى إنهاء العام على ارتفاع أيضاً، وتصدر البلاديوم قائمة المعادن الأفضل أداء حيث زاد بأكثر من 21% في 2016، وارتفع 1.3% خلال يوم أمس إلى 680.75 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.1% إلى 898.55 دولار للأوقية خلال الجلسة، وسجل زيادة طفيفة خلال العام، وهي الزيادة السنوية الأولى في أربعة أعوام.

وانخفضت الفضة 1.4% إلى 15.92 دولار للأوقية، لكنها أنهت العام على ارتفاع بنحو 15% وهو أفضل عام لها منذ 2010.