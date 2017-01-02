عملة "بيتكوين" تقفز فوق 1000 دولار لأول مرة بـ 3 سنوات

استهلت عملة بيتكوين الرقمية العام الجديد بالصعود فوق مستوى ألف دولار للمرة الأولى في 3 سنوات بعد أن تفوقت في أدائها على جميع العملات التي تصدرها البنوك المركزية في 2016 عندما قفزت 125 بالمئة.

والبيتكوين هي عملة تستخدم في المعاملات عبر شبكة الإنترنت ولا تتحكم فيها أي سلطة مركزية إذ تعتمد العملة بدلا من ذلك على الآلاف من أجهزة الكمبيوتر في أنحاء العالم التي تتحقق من صحة المعاملات وتضيف المزيد من عملات بيتكوين إلى النظام.

وقفزت عملة بيتكوين 2.5 بالمئة إلى 1022 دولارا في منصة التداول بيتستامب وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.