بلومبرغ: عُمان تطلب عروضاً لترتيب إصدار سندات بالدولار

تعتزم الحكومة العُمانية إصدار سندات دولية أو صكوك دولية مقومة بالدولار، وقد طلبت من البنوك تقديم العروض لترتيب الإصدار، بحسب وكالة "بلومبرغ".



وكان أحد مسؤوولي البنك المركزي العماني قد أعلن الشهر الماضي أن السلطنة تخطط لبيع سندات بقيمة ملياري دولار خلال هذا العام.

وقد أصدرت الحكومة سندات بقيمة 2.5 مليار دولار في يونيو الماضي، في أوّل إصدار لسلطنة عُمان منذ العام 1997، تبعها إصدار سندات بقيمة 1.2 مليار دولار في سبتمبر.

وتسعى السلطنة لسد عجز ميزانية العام المالي القادم المتوقع عند ثلاثة مليارات ريال، بعد أن بلغ العجز في أول عشرة أشهر من العام المالي الحالي 4.7 مليار ريال.