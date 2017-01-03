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الذهب يواصل ارتفاعة فوق 8% في أول تداولات 2017

المصدر: سنغافورة - رويترز
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بعد أن أنهى الذهب عام 2016 مرتفعا 8% واصل المعدن الأصفر مكاسبه في العام الجديد وصعد اليوم الثلاثاء في أول أيام التداول في 2017 بفضل مشتريات فنية رغم قوة الدولار.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6% إلى 1158.10 دولار للأونصة، وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة بنفس النسبة إلى 1158.50 دولار.

وحافظ الدولار على مكاسبه الكبيرة اليوم، واستأنف الصعود بعد أن شهد اضطرابا لفترة وجيزة في الأسبوع الماضي، إذ أبقت توقعات برفع أسعار الفائدة الأميركية العام الجاري علي المعنويات القوية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 1% إلى 16.10 دولار للأونصة.

وصعد البلاتين 0.7% إلى 905.95 دولار والبلاديوم 0.3% إلى 680.70 دولار.

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