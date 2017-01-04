الين يتراجع بعد بيانات أميركية إيجابية

شهد المؤشر نيكاي القياسي للأسهم اليابانية بداية قوية لعام 2017 اليوم الأربعاء مع ابتهاج المستثمرين ببيانات اقتصادية عالمية إيجابية صدرت خلال عطلات اليابان، كما عزز تراجع الين أسهم المصدرين.

وارتفع نيكاي 2.5% إلى 19594.16 نقطة، محققاً أكبر مكاسب في شهرين تقريباً وأغلق على أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2015.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2.4% لينهي اليوم عند 1554.48 نقطة مسجلاً بدوره أعلى مستوى إغلاق في أكثر من عام تقوده مكاسب أسهم شركات الشحن البحري ومنتجي الصلب والمصدرين.

وكان سهم توشيبا الأكثر تداولاً اليوم، ولكنه أغلق منخفضاً اثنين بالمئة بعد معاملات متقلبة، إثر تقرير إعلامي ذكر أن سلطات الرقابة الأمنية تشتبه في أن المجموعة اليابانية أعلنت أرباحاً غير سليمة.