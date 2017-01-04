طرح ثاني صناديق الاستثمار العقارية المتداولة بالسعودية

أعلنت هيئة السوق المالية موافقتها على طلب شركة الجزيرة للأسواق المالية طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق الجزيرة موطن ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول مطروحة وحداته طرحاً عاماً.

ودعت الهيئة إلى الإطلاق على شروط وأحكام "صندوق الجزيرة موطن ريت" في الموقع الإلكتروني لمدير الصندوق والموقع الإلكتروني لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، والتي تحتوي على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه.

وحذرت الهيئة في بيانها على موقع سوق الأسهم من أن قرار الاستثمار من دون الاطلاع على الشروط والأحكام ودراسة محتواها، قد ينطوي على مخاطر عالية، مؤكدة أنه يجب على المستثمر الاطلاع على الشروط والأحكام التي تحتوي معلومات تفصيلية عن أهداف واستراتيجية الصندوق وعوامل المخاطرة، ودراستها بعناية للتمكن من تقدير مدى جدوى الاستثمار في الصندوق من عدمه في ظل المخاطر المصاحبة، وفي حال تعذر فهم محتويات الشروط والأحكام، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له.

وقالت الهيئة إنه لا يجب أن ينظر إلى موافقة مجلس الهيئة على طرح وتسجيل وإدراج وحدات "صندوق الجزيرة موطن ريت" في السوق كوحدات صندوق استثمار عقاري متداول على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار فيه، حيث إن قرار مجلس الهيئة بالموافقة يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.