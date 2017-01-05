الإسترليني يسجل أول مكاسبه اليومية أمام الدولار في 2017

سجل الجنيه الإسترليني أمس الأربعاء، أول مكاسبه اليومية في العام الجديد أمام الدولار، بدعم من بيانات إيجابية لأداء الشركات والمستهلكين.



كما ساهم في دعم الإسترليني، توقف الاتجاه الصعودي للعملة الأميركية، بينما تراجع أمام اليورو للمرة الأولى في أربع جلسات، بعد أرقام التضخم في منطقة اليورو، مع تجاوز معدل التضخم في الاتحاد الأوروبي 1% للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.



واستمرت البيانات الاقتصادية البريطانية في تجاوز التوقعات، حيث نما قطاع الصناعات التحويلية في ديسمبر بأعلى وتيرة منذ عامين ونصف العام، كما صدرت بيانات تفوق التوقعات لقروض قطاع البناء والمستهلكين.



وكانت الاستقالة المفاجئة لسفير بريطانيا لدى الاتحاد الأوروبي، قد أدت إلى تأجيج المخاوف من أن يواجه الإسترليني فترة صعبة مع استعداد بريطانيا لبدء المحادثات الرسمية للخروج من الاتحاد.