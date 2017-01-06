هل يستقر مؤشر بورصة مصر عند أعلى مستوى على الإطلاق؟

استهلت البورصة المصرية العام الجديد بمكاسب أسبوعية قوية، وصعود لغالبية الأسهم المدرجة، مع تسجيل مؤشراتها أرباحاً ومكاسب تاريخية.

وربط محللون ومتعاملون في السوق بين الارتفاع الذي تسجله البورصة المصرية وبين عودة المستثمرين العرب والأجانب والصناديق والمؤسسات إلى الشراء والتخلي عن البيع.

ووفقاً لبيانات البورصة المصرية، ارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المدرجة بقيمة 13.16 مليار جنيه، خلال أسبوع، ليغلق عند مستوى 614.75 مليار جنيه بنهاية جلسة أمس الخميس، مقابل نحو 601.6 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع السابق بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 2.17%.

ومنذ تحرير سوق الصرف وتعويم الجنيه المصري، في بداية شهر نوفمبر الماضي، تحولت البورصة المصرية إلى تسجيل مستويات صعود قياسية لتصل إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، وسط توقعات باستمرار الصعود خلال الجلسات المقبلة، مدعوماً بأداء الأسواق العربية والخليجية التي بدأت تتعاطى مع تحسن أسعار النفط واتجهت نحو الصعود.

وارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 3.88%، بعدما أضاف نحو 480 نقطة في أسبوع، ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق بعدما أنهى جلسة تعاملات أمس الخميس عند مستوى 12824 نقطة، مقابل نحو 12344 نقطة في إغلاق الأسبوع السابق.

وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.27%، مضيفاً نحو نقطة واحدة بعدما أنهى تعاملات أمس عند مستوى 464 نقطة مقابل نحو 463 نقطة في إغلاق تعاملات الأسبوع السابق.

وامتدت المكاسب إلى المؤشر الأوسع نطاقاً "إيجي إكس 100"، الذي صعد بنسبة 1.55%، مضيفاً نحو 17 نقطة في تعاملات الأسبوع، ليصل بنهاية تعاملات أمس إلى مستوى 1113 نقطة مقابل نحو 1096 نقطة في تعاملات الأسبوع السابق.

واتجهت تعاملات المستثمرين المحليين للبيع بفارق بلغ نحو 901.12 مليون جنيه، فيما اتجهت تعاملات العرب والأجانب للشراء بفارق 173.38 و727.7 مليون جنيه.

واستحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على نحو 82.19% من إجمالي التداولات، خلال الأسبوع الماضي، مقابل 10.21% للأجانب، و7.60% للعرب.

وبلغت نسبة تعاملات الأفراد نحو 64.57% مع الاتجاه للبيع، فيما اتجهت المؤسسات للشراء بفارق 235.8 مليون جنيه.