"أمازون" تقود مؤشر "ناسداك" إلى مستوى إغلاق قياسي

سجل مؤشر "ناسداك" مستوى إغلاق قياسياً مرتفعاً في جلسة أمس الخميس، بدعم من مكاسب لسهم شركة "أمازون" لتجارة التجزئة عبر الإنترنت.

في المقابل أنهى مؤشر "ستاندرد آند بورز" للأسهم الأميركية جلسة أمس على انخفاض طفيف، متأثرا بتراجع أسهم المؤسسات المالية، وإقبال المستثمرين على بيع أسهم شركات التجزئة التقليدية.



وأغلق مؤشر "ناسداك" المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 10.93 نقطة، أو 0.20% إلى 5487.94 نقطة. فيما أنهى مؤشر "داو جونز" الصناعي جلسة التداول في بورصة "وول ستريت" منخفضا 42.87 نقطة، أو ما يعادل 0.21% إلى 19899.29 نقطة. في حين تراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز500" الأوسع نطاقا 1.75 نقطة، أو 0.08%، ليغلق عند 2269.00 نقطة.

