الذهب يتأثر بحذر المستثمرين قبل تنصيب ترمب

انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوى في شهر والذي سجلته في الجلسة السابقة مع صعود الدولار بفعل تقرير قوي للوظائف الأميركية في الوقت الذي اتجه فيه البلاديوم لتسجيل أكبر مكسب أسبوعي منذ مارس بفعل مبيعات قياسية للسيارات الأميركية.

وأظهر تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية بالولايات المتحدة تباطؤ التوظيف الشهر الماضي، لكن ذلك قابلته زيادة في الأجور بدعم من الرأي القائل إن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيمضي قدما في رفع أسعار الفائدة هذا العام، حسب ما يقول محللون.

وبحلول الساعة 1951 بتوقيت غرينتش، تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1171.70 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه مرتفع 1.75 بالمئة خلال الأسبوع، وهي أكبر زيادة أسبوعية في شهرين.

غير أنه في ظل حالة عدم التيقن التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر عند 1184.90 دولار للأوقية.

ونزل سعر الذهب في العقود الأميركية الآجلة 7.9 دولار في التسوية أو 0.67 بالمئة إلى 1173.4 دولار للأوقية.

وأظهرت بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأميركية أن الوظائف في الولايات المتحدة زادت بوتيرة أقل من المتوقعة في ديسمبر على الرغم من أن انتعاش الأجور يشير إلى رفع أسعار الفائدة لمرات أكثر من قبل البنك المركزي الأميركي.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى سجل البلاديوم أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 757.70 دولار للأوقية قبل أن يعاود الهبوط إلى 756.10 دولار للأوقية بارتفاع نسبته 2.4 بالمئة.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 16.46 دولار للأوقية، في حين تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 961.35 دولار للأوقية على الرغم من أنه اتجه لتحقيق مكاسب نسبتها 6.8 بالمئة هذا الأسبوع في أقوى أداء منذ يوليو/تموز.