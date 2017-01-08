أبوجامع: لن نستفيد من التصنيف الجديد بسوق السعودية

قال هشام أبو جامع، الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمار كابيتال، إن المحللين والمستثمرين في سوق الأسهم السعودية "لن يستفيدوا كثيرا من التصنيف الجديد للقطاعات في السوق".

وأشار أبوجامع في مقابلة مع قناة "العربية" إلى "دمج طيف واسع من شركات عدة في قطاع واحد مثل الأساسيات الذي يضمن 41 شركة و60% منها لا علاقة لها ببعض".

واعتبر أن التصنيف لا يفيد المحللين الماليين.

وقال إن صناديق الاستثمار، ووفق المعايير الدولية، تهتم بالتصنيف الثاني والثالث الأعمق الذي يحدد هوية الشركة وقطاعها بشكل أكثر دقة.

وأشار إلى عدم كفاية الفترة المحدثة بالبيانات والقطاعات الجديدة للبناء عليها، مطالبا إدارة سوق الأسهم السعودية (تداول) بإعادة النظر في التصنيف، وتوفير البيانات لـ 5 سنوات بأثر رجعي وفق التصنيف الجديد.