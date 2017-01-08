بدء تجميع أسهم الأقلية بـ"أمريكانا" بصفقة المليار دولار

يبدأ هذا الأسبوع تجميع كامل أسهم شركة الكويتية للأغذية أمريكانا في صفقة جديدة للبورصة الكويتية قد تزيد عن مليار دولار في حال باع كل المساهمين حصصهم في الشركة إلى تحالف أدبتيو الذي يضم مستثمرين إماراتيين والشركة السعودية للاستثمارات الغذائية الخليجية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وسيتم تمويل الصفقة عن طريق التحالف الذي سيضخ مناصفة 183 مليون دينار أو ما يعادل 600 مليون دولار، بينما سيتم المتبقي من خلال قرض مصرفي مجمع بقيمة 146 مليون دينار أو نحو 480 مليون دولار من 6 بنوك هي الأهلي المتحد وكريدي سويس وبنك الإمارات دبي الوطني وبنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني وبنك ستاندرد تشارترد.