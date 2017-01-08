شعاع توصي ببيع أسهم 8 شركات إسمنت بالسعودية

أوصت شركة شعاع كابيتال ببيع أسهم 8 شركات إسمنت تقوم بتغطيتها في السوق السعودية، مشيرة إلى أن أسباب ذلك تعود إلى التوقعات بانخفاض الطلب على الإسمنت محليا، وارتفاع المخزونات بسبب تراجع الإنفاق الحكومي.

وأشارت شعاع في توصيتها إلى تأثر شركات الإسمنت سلبا بارتفاع أسعار النفط التي من المنتظر أن تزيد بنسبة 40%.

كما تتوقع شعاع كابيتال أن تتراجع أرباح شركات الإسمنت هذا العام نتيجة تراجع أسعار المنتجات بنحو عشرة في المئة، ما سيترجم إلى انخفاض في التوزيعات.

وتشير شعاع كابيتال إلى أنها تتوقع بقاء صادرات الإسمنت محدودة لفترة رغم إزالة الحكومة حظر التصدير في ابريل 2016 بسبب عدم وضوح أنظمة التصدير والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة.