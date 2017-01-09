تداول: تطبيق المدة الزمنية لتسويات (T+2) بالربع الثاني

تعتزم شركة السوق المالية السعودية "تداول" تطبيق المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية المدرجة في السوق (T+2) خلال الربع الثاني من عام 2017.

وقالت "تداول" في بيان نشر على موقعها على الإنترنت إن هذه الخطوة تهدف إلى مواءمة السوق المالية السعودية مع المعايير الدولية المطبّقة في الكثير من الأسواق المالية الأخرى فيما يتعلق بمُدد التسوية، إضافةً إلى رفع مستوى حماية أصول المستثمرين.

وقامت "تداول" بنشر مسودات قواعد مشروع تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) لاستطلاع ‏آراء المهتمين والمعنيين بالسوق المالية.

يُذكر أن "تداول" تهدف من خلال تعديل المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية ليومي عمل إلى التماشي مع المعايير الدولية المطبّقة في الأسواق الأخرى، فيما يتعلق بإجراءات التسوية، إضافةً إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.

وبحسب "تداول" فإن المدة الزمنية لتسوية صفقات الأوراق المالية (T+2) لن يكون لها أية آثار سلبية على البائع والمشتري، حيث يحصل الطرف البائع للأوراق المالية على القوة الشرائية، التي تمكنه من شراء أوراق مالية جديدة من دون الحاجة لانتظار اكتمال فترة التسوية النقدية للصفقة، كما يستطيع الطرف المشتري بيع الأوراق المالية التي قام بشرائها مباشرةً من دون الحاجة لانتظار التسوية النقدية للصفقة.

للاطلاع على المسودة المقترحة اضغط على التالي:

1. قواعد مركز إيداع الأوراق المالية (معدلة) بالضغط هنا

2. قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق (معدلة) بالضغط هنا

3. لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة بالضغط هنا

4. القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف بالضغط هنا

5. إجراءات التداول بالضغط هنا

كما نشرت تداول الآلية المقترحة لتعديل المدة الزمنية الجديدة لتسوية صفقات الأوراق المالية إلى (T+2): وتتضمن التعديلات المقترحة على الآلية المطبّقة حالياً اضغط هنا.