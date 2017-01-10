أهم 5 حقائق عن عملة "البيتكوين"

لم تتوقف عملة "البتكوين" عن إثارة الجدل منذ تأسيسها، لكن مع تجاوزها الألف دولار مؤخراً ثم تراجعها الحاد، تزايدت التساؤلات حول ماهية هذه العملة، وأدائها خلال عام 2017.

"البيتكوين" هي عملة رقمية لا يصدرها أي بنك مركزي ولا تخضع لرقابة أي جهة إشرافية، تم تأسيسها من قبل المصمم والمخترع الـ"بيتكوين" يسمي نفسه "ساتوشي ناكاموتو" وهويته مجهولة.

شهدت عملة "البيتكوين" تقلبات حادة في الفترة الأخيرة، إذ إن شراء الصينيين تسبب بالارتفاعات فيما تحذيرات المركزي الصيني تسببت بخسائر حادة.

لم تحافظ البيتكوين على مستوى الـ 1000 دولار، بل خسرت 3 مليارات دولار في 40 دقيقة بداية 2017.

وفي حين يتناقص المعروض النقدي من الـ"بيتكوين"، يتوقع "ساكسو بنك" أن تستأنف العملة ارتفاعاتها لتصل إلى 2.100 دولار في 2017.