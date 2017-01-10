الأسهم اليابانية تنخفض مع ارتفاع الين وترقب لكلمة ترمب

أغلق مؤشر نيكاي القياسي في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء في ظل قوة الين ما يؤثر على أسهم شركات التصدير إلا أن الآمال بأن يلمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى اجراءات تحفيز ساهمت في تقليص الخسائر.



ومن المقرر أن يعقد ترمب مؤتمرا صحفيا غداً الأربعاء وهو الأول له منذ فوزه في الانتخابات في نوفمبر تشرين الثاني. وينصب ترمب رئيسا في العشرين من الشهر الجاري.



وهبط نيكي 0.8% إلى 19301.44 نقطة في حين نزل مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.7% ليغلق على 1542.31 نقطة.



وتراجع مؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بواقع 0.8 إلى 13816.61 نقطة.