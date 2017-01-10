الذهب عند أعلى سعر في 5 أسابيع مع قرب تنصيب ترمب

ارتفع الذهب إلى أعلى مستوياته في خمسة أسابيع اليوم الاثنين مع إعادة السوق النظر في توقعات الاقتصاد الأمريكي بعد تنصيب دونالد ترمب رئيسا للولايات المتحدة في وقت لاحق هذا الشهر ليستمد المعدن دعما من تراجع الدولار وانخفاض عواد أدوات الخزانة الأميركية.



وارتفع السعر الفوري للذهب 0.9% إلى 1183.60 دولار للأونصة بعد أن لامس 1185.80 دولار وهو أعلى مستوى له منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول. وتحدد سعر التسوية في عقود الذهب الأميركية تسليم فبراير شباط بارتفاع 1% عند 1184.90 دولار.



وكان المعدن حقق الأسبوع الماضي أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين.



جاء ذلك بعد أن تراجع أكثر من 12% في ربع السنة الماضي حيث عزز فوز ترمب الانتخابي توقعات أن تدعم سياساته بخصوص الضرائب والإنفاق الدولار والتضخم مما سيفضي لمزيد من رفع الفائدة الأميركية.

وقال جيمس ستيل كبير محللي أسواق المعادن لدى اتش.اس.بي.سي للأوراق المالية في نيويورك "يكفي تراجع طفيف في العوائد وانخفاض بسيط في الدولار وهبوط الأسهم لدعم الذهب الذي بدأ يستفيد من تنامي الاستقرار في الأسواق الناشئة."



وارتفع البلاتين 1.6% في المعاملات الفورية إلى 981.90 دولار للأونصة مسجلا أعلى سعر في شهرين في حين زاد البلاديوم 1.6% ليسجل أعلى مستوى في خمسة أسابيع عند 768.10 دولار.

وصعدت الفضة 0.8% إلى 16.61 دولار للأونصة.