تداول لـ"العربية": نستطيع إصدار مؤشرات قطاعية

قال المدير التنفيذي لشركة "تداول" خالد بن عبدالله الحصَان، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن الشركة تعتزم تطبيق مستويات إضافية لتصنيف القطاعات في سوق الأسهم السعودية لاحقا، وأن التعديل الجديد للقطاعات جاء بعد دراسات جيدة لدعم تطور السوق.

وأضاف الحصان "يجب أن نفرق بين القطاعات والمؤشرات، ومازلنا في "تداول"، وكذلك مطوري المعلومات يستطيعون إصدار مؤشرات قطاعية للبتروكيماويات والإسمنت على سبيل المثال، ولنتفق أن هناك حقيقة وهي أنه يجب أن ننظر إلى سوقنا وتنويع الشركات المصدرة فيه بشكل صحيح، ونحن طبقنا المستوى الثاني والعدد بسيط لتطبيق المستوى الثالث والرابع، ولو افترضنا تطبيق المستوى الرابع من التصنيف ستجدين قطاع البتروكيماويات والإسمنت في المستويات الثالث والرابع".

وأكد الحصان استعداد "تداول" لتطوير مؤشرات، وهو أمر غير معقد ولكن المستوى الثاني من هذه التصنيفات يقول إنه يوجد قطاع يكون فيه عدد الشركات كبير.

ولفت الحصان إلى أنه مع تطبيق نظام التسوية الجديد في الربع الثاني من العام الجاري، سيكون باستطاعة المستثمر الشراء والبيع عدة مرات يوميا، ولكنه لن يستطيع التصرف في أمواله قبل يومين.

وأشار إلى أن نظام التسوية الجديد "T+2 " سيخضع للاختبار بداية الشهر القادم، فيما لن يتم إطلاق النظام قبل التأكد من جهوزية جميع الأطراف.

ولفت إلى أنه لن يكون هناك أي تغيير على كيفية التداول في السهم وفي حالة البيع ستكون القوة الشرائية متوفرة وسيكون البيع متوفر وفي نفس اللحظة، ولكن الفارق الرئيسي هو في حالة بيع الورقة المالية لن يتمكن من تحويل القيمة النقدية إلا بعد يومين بعد إتمام التسوية بشكل كامل، وباستطاعته أن يبيع ويشتري عشرات المرات في اليوم.

وحول الآلية المطبقة حاليا قال الحصان إنه يتم تسويتها في نفس اللحظة في تداول وفي نهاية اليوم يتم تسوية العمليات النقدية، وفي هذه الحالة توجد مخاطرة بين تسوية الورقة المالية وبين التسوية النقدية في نهاية اليوم، وفي النظام الجديد ستكون التسوية في نهاية اليوم التالي لتنفيذ العملية.