هل تشطب "أديبتيو" أسهم أمريكانا من الكويت وتدرجها بدبي؟

تتزايد التكهنات في أوساط المستثمرين في الكويت، حول توجه شركة "أديبتيو" الإماراتية، وباعتبارها المساهم الرئيسي في الشركة الكويتية للأغذية "أمريكانا" لشطب "أمريكانا" من سوق الكويت للأوراق المالية، وإدراجها في سوق دبي للأوراق المالية، غير أن أيّ خطوة من هذا النوع ستبقى معلقة على النسبة التي يمكن أن تستحوذ عليها "أديبتيو" من الحصة الحرة المتبقية في "أمريكانا" والمقدرة بنحو 133.5 مليون سهم تعادل نحو 30.51% من رأس المال.

وذلك بعد أن قدمت قبل أسابيع مستند عرض الاستحواذ الإلزامي إلى هيئة أسواق المال والمعمول به في سوق الكويت للأوراق المالية تجاه الشركات التي تستحوذ على نسبة تعادل 30% من رأس مال أي شركة مدرجة.

ورجحت مصادر مطلعة أن تأخذ خطوة الانسحاب من سوق الكويت للأوراق المالية طريقها إلى التنفيذ في حال نجاح شركة "أديبتيو" بالاستحواذ على الجزء الأكبر في الحصة الحرة في أسهم الشركة، ولاسيما في ظل العرض المغري الذي تقدمت به للمساهمين على أساس سعر 2.560 دينار للسهم والذي وصفه أمس رئيس مجلس إدارة أمريكانا مرزوق الخرافي بـ"العادل" و"المناسب" للمساهمين الراغبين في بيع أسهمهم في رأسمال الشركة.

يوضح مدير عام معهد الدراسات الاقتصادية والمالية في الكويت فهد الصقر في حديث لـ"العربية.نت" أن هذه التكهنات لا تصب في خانة "الشائعات" بل إنها نابعة من تصريحات رسمية لمجموعة الخرافي مؤخراً، بأحقية الانسحاب من السوق الكويتية كجزء من بنود الاتفاقية الموقعة بين الطرفين.

وبحسب أحدث المعلومات المتواردة، يكشف الصقر لـ"العربية.نت" أن نية شطب "أمريكانا" من بورصة الكويت لا تزال مطروحة، وهي في طريقها إلى التنفيذ في مدة أقصاها 30 يوماً حتى تنتهي فترة الاستحواذ الإلزامي في 14 فبراير المقبل، على أن تبدأ عمليات شراء النسبة المتبقية في "أمريكانا" خلال اليومين المقبلين.

هذه الخطوة تأتي بحسب الصقر في إطار رغبة أديبتيو بإدراجها كشركة جديدة في سوق دبي، على أن توسع نطاق تواجدها لاحقاً في السوق الكويتية ضمن خطتها التوسعية المستقبلية.

وبغض النظر عن أن رفع الشركة الإماراتية لنسبة مساهمتها في "أمريكانا" سيؤثر على حجم التداول في سهم الشركة في بورصة الكويت، فإن انسحاب شركة بحجم "أمريكانا" والتي تقدر قيمتها السوقية بما يزيد على مليار دينار سيعزز العوامل التي قللت جاذبية بورصة الكويت خلال السنوات القليلة الماضية، حيث اتخذت نحو 20 شركة محلية قراراً طوعياً بالانسحاب من البورصة.

يوافق الصقر على أن انسحاب أمريكانا سيمثل خسارة "معنوية" للسوق الكويتية نظراً للقيمة التشغيلية للشركة التي تقدر بنحو 3 مليارات دولار، إلى جانب المدة الزمنية الطويلة للمجموعة في السوق.

سعر العرض الإلزامي

وكانت مجموعة "أديبتيو" قامت بشراء حصة 66.79% من أسهم أمريكانا من المساهم الرئيسي في الشركة، شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، حيث اشترت مجموعة أديبتيو 268.5 مليون سهم بواقع 2.650 دينار كويتي للسهم بقيمة إجمالية 711.5 مليون دينار كويتي. وقد عقد مزاد البيع في 20 أكتوبر الماضي.

لتعود وتقدم عرضاً إلزاميا للمساهمين الآخرين الحائزين على النسبة المتبقية (30.51%) بنفس السعر 2.650 دينار كويتي للسهم.