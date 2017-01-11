الموافقة على طرح 4 شركات بالسوق الموازية السعودية

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، موافقتها على طرح 20% من أسهم 4 من الشركات بالسوق الموازية المسماة "نمو" والمرتقب بدء التداول فيها في 26 فبراير 2017.

ووافق مجلس إدارة الهيئة اليوم الأربعاء، على نشرات الإصدار الخاصة بالشركات:

• مصنع الصمعاني للصناعات المعدنية وطرح (225,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها.

• شركة الأعمال التطويرية الغذائية وطرح (250,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها.

• شركة عبدالله سعد محمد أبو معطي للمكتبات وطرح (3,200,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها.

• شركة العمران للصناعة والتجارة وطرح (1,200,000) سهم تمثل (20%) من أسهمها.

وأكدت الهيئة في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية، أن الطرح سيقتصر على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قواعد التسجيل والإدراج في السوق الموازية، وسوف تعلن نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح للشركات الأربع.

وأكدت الهيئة أنه "يجب على المستثمرين المؤهلين الراغبين في شراء الأسهم المطروحة تحري ودراسة المعلومات المفصح عنها في نشرة الإصدار. وفي حال تعذر فهم محتويات نشرة الإصدار، فإنه يفضل استشارة مستشار مالي مرخص له قبل اتخاذ أي قرار استثماري".

كما يجب ألا ينظر إلى موافقة الهيئة على الطرح على أنها مصادقة على جدوى الاستثمار في الطرح أو في أسهم الشركة المعنية، حيث إن قرار الهيئة بالموافقة على الطرح يعني أنه قد تم الالتزام بالمتطلبات النظامية بحسب نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

وقالت الهيئة أنها موافقتها على الطرح تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.