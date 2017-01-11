الرهان على ترمب يرفع قيمة الدولار

ارتفع الدولار أمام الين واليورو والجنيه الإسترليني، اليوم الأربعاء، وسط توقعات برسالة داعمة للنمو من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في أول مؤتمر صحافي له، وهو ما طغى على القلق حول ما سيقوله عن التجارة والصين.

وحقق الدولار مكاسب بشكل عام منذ فوز ترمب في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر مع رهان المستثمرين على أن الرئيس الأميركي الجديد سيعزز الإنفاق العام، ويحفز الشركات الأميركية على تحويل أموال من الخارج، وهي سياسات من المتوقع أن تؤدي إلى ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.

لكن مزيدا من الشكوك برزت في الأسابيع الماضية حول تلك السياسات، وسيراقب المستثمرون عن كثب ما سيقوله ترامب عن الصين التي يتهمها بالتلاعب في العملة وعن تحرير التجارة بشكل عام.

وزاد مؤشر الدولار 0.3 في المئة إلى 102.37، وهو الحد الأعلى في نطاق تحركه على مدى الأسبوع السابق، لكنه أقل من أعلى مستوياته في 14 عاما عند 103.82 الذي سجله في الثالث من يناير/كانون الثاني. ومقابل الين صعد الدولار بنحو 0.5 في المئة إلى 116.28 ين.

وتراجع اليورو أيضا 0.4 في المئة إلى 1.0515 دولار بعدما صعد لأعلى مستوياته في عشرة أيام عند 1.0628 دولار ليلة أمس. ومن المنتظر أن يبدأ المؤتمر الصحافي لترامب - وهو أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انتخابه - الساعة 1600 بتوقيت غرينتش.

وانخفض الجنيه الإسترليني بنحو 0.6 في المئة ليتم تداوله دون 1.21 دولار للمرة الأولى منذ أواخر اكتوبر/تشرين الأول قبل أن يستقر عند 1.2112 دولار.