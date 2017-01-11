تداول: نظام "T+2" يعزز حماية أصول المستثمرين

قال المدير التنفيذي لشركة "تداول" خالد بن عبدالله الحصَان إن تداول تهدف إلى بدء تطبيق آلية (2+T) وهي تسوية الصفقات خلال يومي عمل قبل مراجعة إم.اس.سي.آي للتصنيف السعودي في يونيو حزيران المقبل.

وقال الحصان في مقابلة مع رويترز "نأمل أن يساعد تطبيق الآلية الجديدة في إدراج السعودية على مؤشر ام.اس.سي.آي للأسواق الناشئة."

كانت تداول قالت يوم الاثنين إنها تعتزم تطبيق آلية تسوية الصفقات خلال يومي عمل (‭T+2‬‬‬) خلال الربع الثاني من 2017.

وأضافت أن الهدف من تطبيق الآلية الجديدة هو التماشي مع المعايير الدولية المطبقة في الأسواق الأخرى فيما يتعلق بإجراءات التسوية إضافة إلى تعزيز مستوى حماية أصول المستثمرين.