سوق الكويت تخترق 6000 آلاف نقطة لأول مرة منذ 17 شهرا

واصلت السوق الكويتية مكاسبها بعد أن كسرت حاجز الـ6000 نقطة للمرة الأولى منذ أغسطس 2015، مستفيدة من الزخم المستمر منذ تنفيذ صفقة بيع 67%، من أسهم "أمريكانا" لشركة "أدبتيو" الإماراتية.

وأنهى مؤشر سوق الكويت تعاملات اليوم الأربعاء عند مستوى 6030 نقطة، بتداولات نشطة بلغت قيمتها 39.5 مليون دينار، وأحجام 610 مليون سهم.

وقاد الأسهم الأكثر ارتفاعا العقارية 8.9%، السورية 7.25%، حيات كوم 6.6، فيما حقق سهم وثاق مكاسب بنسبة 6.6%.

وتصدر الأسهم الأكثر نشاطا بالقيمة بيتك بـ4.3 مليون دينار حيث حقق مكاسب بنسبة 1.79%، تلاه سهم مزايا بـ1.7 مليون دينار، وفي المرتبة الثالثة جاء سهم المال بـ1.4 مليون دينار، وذلك على الرغم من نتكبد السهم خسائر عند الإغلاق بنسبة 2.17%.

يذكر أنه وحتى نهاية جلسة أمس واصلت السيولة في البورصة الكويتية ارتفاعها بنسبة 12% حيث بلغ 48 مليون دينار، ليصبح متوسط السيولة منذ بداية السنة 30 مليون دينار يعادل ثلاثة أضعاف نظيره في الفترة نفسها من العام الماضي.