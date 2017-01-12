خطاب ترمب يدفع الإسترليني للصعود فوق 1.23 دولار

انتعش الجنيه الإسترليني، اليوم الخميس، معاودا الارتفاع من أدنى مستوياته في 31 عاما وسط انخفاض الدولار على نطاق واسع، وذلك بعد خلو المؤتمر الصحافي الأولي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب من أي تفاصيل عن خططه للإنفاق.

وصعد الإسترليني إلى أعلى سعر في 6 أيام عند 1.2315 دولار بزيادة 0.9 % عن الإغلاق السابق، ونحو 2.5% عن أدنى مستوى أمس الأربعاء البالغ 1.2038 دولار الذي سجله بفعل المخاوف المتعلقة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وزادت العملة البريطانية 0.1% مقابل اليورو إلى 86.59 بنس، لكن العملة الأوروبية تدعمت بانخفاض الدولار.