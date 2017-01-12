نيكاي ينخفض لأدنى مستوى في أسبوعين بعد خطاب ترمب

تراجع المؤشر الرئيسي للأسهم اليابانية ليقترب من أدنى مستوى خلال نحو أسبوعين، اليوم الخميس، بعد مؤتمر صحافي كان مرتقبا بشدة للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، لكنه لم يلق أي ضوء على السياسات المالية لإدارته.

وهبط مؤشر نيكي القياسي 1.2% ليقفل عند 19134.70 نقطة، وهو أدنى مستوى إغلاق له منذ 30 ديسمبر/كانون الأول.

وكانت الصناعات الدوائية القطاع الأسوأ أداء حيث هبط مؤشرها 2.8%.

وقال ترامب في كلمته، إن شركات الأدوية "ترتكب جريمة" فيما يتعلق بالأسعار التي تطلبها من الحكومة الأميركية مقابل الأدوية، وتعهد بتغيير ذلك.

وهوت أسهم استيلاس فارما 4.2%، ونزلت أسهم أونو فارماسوتكل 3.6%، وانخفضت أسهم شيونوجي 3.7%.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1% إلى 1535.41 نقطة، وتراجع المؤشر جيه.بي.اكس-نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 13743.96

نقطة.