صعود الدولار يفقد الذهب أعلى سعر في 7 أسابيع

تراجع الذهب اليوم الجمعة، بعد أن سجل ذروته في سبعة أسابيع خلال الجلسة السابقة، وذلك بفعل صعود الدولار وبدء تصحيح فني. لكنه مازال يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وبحلول الساعة 06:03 بتوقيت غرينتش، نزل السعر الفوري للذهب 0.2% إلى 1193.66 دولار للأوقية (الأونصة). وكان المعدن قد لامس أقوى مستوياته منذ 23 نوفمبر عندما سجل 1206.98 دولار أمس الخميس.

وانخفضت عقود الذهب الأميركية 0.5% إلى 1193.80 دولار للأوقية.

وقال جيانغ شو، كبير المحللين لدى مجموعة شاندونغ جولد: "نرى حاليا مغالاة في شراء الذهب، وهو بحاجة إلى بعض التصحيح الفني".

وأضاف أن الأسعار قد تهبط باتجاه 1170 دولاراً للأوقية، ثم ترتفع لتتجاوز 1210 دولارات، لكنها قد تعاود الانخفاض حتى اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) في مارس.

وتراجعت الفضة 0.3% في المعاملات الفورية إلى 16.65 دولار، بعد أن بلغت أعلى مستوى في نحو شهر عند 16.92 دولار الجلسة السابقة.

وهبط البلاتين 0.3% إلى 969.25 دولار. وكان المعدن قد لامس أعلى سعر في شهرين عند 990.10 دولار في الجلسة السابقة.

أما البلاديوم فانخفض بـ 0.7% إلى 751.58 دولار.