الذهب يواصل تلقي الدعم من غموض الأسواق

تحولت أسعار الذهب للصعود لتستقر دون أعلى مستوياتها في 7 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة مع انخفاض الدولار وتراجع عوائد سندات الخزانة من مستويات مرتفعة ويتجه المعدن لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية على التوالي.

وارتفع الدولار وعوائد السندات في البداية بدعم من بيانات قوية عن مبيعات التجزئة الأميركية/ عززت احتمالات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) لأسعار الفائدة هذا العام وربما في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق وفقا لما ذكره المتعاملون.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1197.99 دولار للأوقية (الأونصة). وصعد المعدن الأصفر 2.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وانخفض الذهب في العقود الأميركية الآجلة 0.3 بالمئة ليبلغ عند التسوية 1196.20 دولار للأوقية قبل عطلة في الولايات المتحدة يوم الاثنين الذي ستغلق فيه السوق مبكرا.

وزاد سعر الذهب 6.5 بالمئة من مستوياته المتدنية التي بلغها في منتصف ديسمبر/كانون الأول، وسجل الخميس أعلى مستوى له منذ 23 نوفمبر/تشرين الثاني بعدما عقد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مؤتمرا صحافيا لم يوضح فيه خططه الرامية لخفض الضرائب وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة 0.08 بالمئة في المعاملات الفورية إلى 16.78 دولار للأوقية بعد أن بلغت أعلى مستوى لها في نحو شهر عند 16.98 دولار في الجلسة السابقة.

وارتفع البلاتين 1.2 بالمئة إلى 984.20 دولار للأوقية ليستقر دون أعلى مستوى له في شهرين الذي سجله الخميس. وتتجه الفضة والبلاتين إلى الصعود للأسبوع الثالث على التوالي. وتراجع البلاديوم 0.7 بالمئة إلى 750.90 دولار للأوقية.