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مصر تثبت سعر الدولار الجمركي الشهر المقبل

المصدر: القاهرة - رويترز
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قال وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، اليوم الأحد، إن مصر ستقوم بتثبيت الدولار الجمركي اعتبارا من شهر فبراير بالاعتماد على متوسط السعر في الشهر السابق.

وقال الجارحي إن مصر تستهدف إصدار سندات دولية قيمتها بين مليارين و2.5 مليار دولار في جولة ترويجية تبدأ الأسبوع الحالي.

وأضاف الجارحي أن الجولة ستبدأ يوم الاثنين في الإمارات العربية المتحدة، ثم تنتقل إلى الولايات المتحدة وبريطانيا على أن تختتم يوم 24 أو 25 يناير كانون الثاني.

كان من المقرر أن تنطلق الجولة في نوفمبر تشرين الثاني لكنها تأجلت بسبب اضطرابات السوق. وأضاف الجارحي أن مصر تعمل على كبح عجز الميزانية متوقعاً أن يبلغ حوالي 10.1 بالمئة في نهاية السنة المالية 2016-2017.

وقال إن فائدة قرض صندوق النقد الدولي لمصر بين 1.5 و1.75 بالمئة وإن كل شريحة تسدد خلال عشر سنوات.

كلمات دالّة

#سندات مصرية, #اقتصاد مصر, #اضطرابات الأسواق, #السندات, #قرض صندوق النقد

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