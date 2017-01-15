الكويت.. مكاسب مليارية للبورصة وموجة شراء كثيفة

حققت مؤشرات البورصة الكويتية قفزات متواصلة منذ بداية عام 2017 وفقا لبيانات شركة بيان للاستثمار، حيث اخترق المؤشر السعري حاجز الـ 6 آلاف نقطة صعودا للمرة الأولى منذ 17 شهرا تقريبا، لينهي تداولات الأسبوع عند 6.107.68 نقطة وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015.

وارتفع المؤشران الوزني وكويت 15 خلال الأسبوع لأعلى مستوى لهما منذ أكثر من عام، وصلت مستويات السيولة المالية المتداولة إلى أعلى مستوى لها منذ عامين تقريبا، حيث بلغت في جلسة يوم 10 يناير أكثر من 48 مليون دينار، كما بلغ عدد الأسهم المتداولة خلال نفس الجلسة نحو 672 مليون سهم، وهو أعلى مستوى له منذ ثلاث سنوات تقريبا.

وحققت البورصة مكاسبها في ظل موجة الشراء التي شملت غالبية الأسهم المدرجة فيها، لاسيما أسهم الشركات التي من المتوقع أن تحقق أرباحا جيدة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

وتمكنت البورصة من إضافة ما يقرب من 490 مليون دينار (1.6 مليار دولار) لقيمتها الرأسمالية خلال الجلسات الخمس الأخيرة، لتصل إلى 26.21 مليار دينار بنهاية الأسبوع المنقضي، أي بارتفاع نسبته 1.90% عن مستواها في الأسبوع الذي سبقه، حيث تصل مكاسب القيمة الرأسمالية للبورصة الكويتية منذ بداية العام الحالي إلى أكثر من 800 مليون دينار (2.6 مليار دولار)، أي بنسبة ارتفاع بلغت 3.15% مقارنة مع مستواها في نهاية العام 2016 والذي بلغ 25.41 مليار دينار.