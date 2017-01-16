ارتفاع الين يهبط ببورصة طوكيو لأدنى مستوى في أسبوعين

انخفض مؤشر نيكاي القياسي في نهاية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية، اليوم الاثنين، لأقل مستوى فيما يزيد عن أسبوعين، متضررا من صعود الين نتيجة مخاوف من انفصال "صعب" لبريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

كما تضررت الأسهم اليابانية مع انحسار موجة انتعاش في تداول أسهم عدد من القطاعات، في أعقاب انتخاب دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة وذلك جراء تنامي شكوك المستثمرين إزاء سياسات الرئيس الأميركي المقبل.

وأغلق نيكاي منخفضاً 1% إلى 19095.24 نقطة، بعد أن لامس 19061.27 نقطة، وهو أقل مستوى منذ 30 ديسمبر.

وجاء أداء قطاعات مثل صناعة الصلب والشحن البحري -التي استفادت من توقعات بأن تدعم خطة ترمب للإنفاق على البنية التحتية الطلب العالمي- دون مستوى الأداء العام في السوق.

ونزل مؤشر "توبكس" الأوسع نطاقا 0.9% إلى 1530.64 نقطة، وتراجع مؤشر "جيه.بي.اكس -نيكاي 400" بالنسبة ذاتها، ليغلق عند 13716.75 نقطة.