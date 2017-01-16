ترمب يسهم في صعود الذهب لأعلى مستوى منذ نوفمبر

صعد الذهب، اليوم الاثنين، لأعلى مستوى فيما يزيد عن سبعة أسابيع بفضل مشتريات مدفوعة بحالة الغموض السياسي عقب تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، بشأن حلف شمال الأطلسي وسياسة "صين واحدة".

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1202.4 دولار للأوقية (الأونصة)، بحلول الساعة 10:36 بتوقيت غرينتش، مقارنة مع 1207.86 دولار في وقت سابق، وهو أعلى مستوى منذ 23 نوفمبر.

وزاد الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.5% إلى 1202.50 دولار للأوقية.

وفي الأسبوع الماضي، قال ترمب إن سياسة "صين واحدة" محل تفاوض. وردت الصين بقولها إنها سترد بقوة إذا واصل الرئيس المنتخب "استفزازه" عقب تنصيبه.

كما أثار وصفه للحلف بأنه "عفا عليه الزمن" قلق المستثمرين.

وقال كارستن منكي المحلل في جوليوس باير: "ثمة جدل بين الصين وأميركا بشأن تايوان. يتحدث ترمب مع تايوان، وهذا لا يعجب الصين. وينظر لتصريحاته بشأن الحلف على أنها سلبية".

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 0.1% إلى 16.81 دولار للأوقية. ونزل البلاتين 2% إلى 981.24 دولار للأوقية، بينما فقد البلاديوم 1% إلى 741.08 دولار للأوقية.