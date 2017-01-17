قطر تبيع أول سندات محلية في 2017 بـ 15 مليار ريال

أبلغ مسؤول بالبنك المركزي القطري "رويترز" اليوم الثلاثاء، أن البنك باع سندات تقليدية وإسلامية حكومية بقيمة 15 مليار ريال (4.1 مليار دولار)، وهي أول سندات دين حكومية محلية تطرح العام الجاري.



وقال المسؤول الذي رفض نشر اسمه "طرحنا سندات بقيمة 7 مليارات (ريال) في مزاد، وتجاوز حجم الاكتتاب المعروض بواقع 100 مليون ريال، كما طرحنا صكوكا بقيمة 8 مليارات أيضاً".



وأظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن البنك المركزي طرح سندات لأجل ثلاثة سنوات بعائد 2.50%، وسندات لأجل خمس سنوات بعائد 3.10%، وسندات لأجل سبع سنوات بعائد 3.75%، وصكوك لأجل عشر سنوات بعائد 4.25%.



ولم تحدد الوثيقة حجم السندات التي ستباع، لكن بنوكاً تجارية قالت إنها تعتقد أن الإصدار سيحل محل سندات تستحق الشهر الجاري بقيمة 15 مليار ريال تقريباً.