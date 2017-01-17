بلاكروك: دمج البورصة الألمانية وبورصة لندن يعزز الأسواق

أبدت بلاكروك ثاني أكبر مساهم في كل من البورصة الألمانية ومجموعة بورصة لندن دعمها للاندماج البالغة قيمته 28 مليار دولار بين البورصتين الأوروبيتين مع قرب صدور قرارات تنظيمية مهمة بخصوص التحالف المقترح.

تعكف البورصتان على تذليل العقبات التنظيمية التي تعرقل الاندماج وطمأنة جهات مكافحة الاحتكار. وفي هذا الإطار اتفقت بورصة لندن هذا الشهر على بيع وحدتها الفرنسية للمقاصة إلى يورونكست.

وقال لورانس فينك رئيس مجلس إدارة بلاكروك في كلمة خلال حفل استقبال بالبورصة الألمانية اليوم الاثنين "على المشككين في هذا الاندماج أن يفكروا في الحاجة إلى تقوية أسواق المال بأوروبا - وفي الطرق التي قد يكون التحالف بها مفيدا في حقيقة الأمر للمنافسة ولتعميق قنوات التمويل في القارة.

"أخذت البورصة الألمانية خطوة مهمة لتعزيز سلامة الأسواق عندما عرضت الاندماج مع بورصة لندن".